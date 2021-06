Roberto Pires, ex Arsenal, ha raccontato a Record un retroscena su Cristiano Ronaldo: "La prima cosa che ho pensato quando l'ho visto giocare è stata: 'Questo ragazzino è molto rapido'. Quando parte, non si può fermare. Aveva questa qualità e all'epoca era impressionante. Certo, pensare che sarebbe arrivato al livello a cui è ora era difficile, ma è diventato una macchina da trofei. Ha vinto con il Manchester United, con il Real Madrid, con la nazionale...".



I CALCI - "Le partite tra Arsenal e United erano molto sentite. Cristiano faceva parecchie finte e questo non piaceva ai giocatori, lo riempivano di calci. Non si può giocare così contro gli inglesi e soprattutto non lo si può fare ad Highbury, la casa dell'Arsenal. Quindi lo insultavano e lo prendevano a calci. All’inizio non è stato semplice per lui, ha avuto un'esperienza complicata. Il calcio in Inghilterra è un qualcosa di diverso".