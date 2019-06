Paul Pogba potrebbe lasciare il Manchester United dopo tre stagioni vissute tra alti e bassi. Juventus e Real Madrid sono i club in pole position, pronti a duellare per assicurarsi il centrocampista francese. Un consiglio al giocatore è arrivato dall’ex stella francese Robert Pires. Queste le sue parole al Mirror: “Paul è uno dei migliori e gioca in un grandissimo club. Anche per questo motivo, lo United tiene molto a lui. Fossi al suo posto non me ne andrei”. Un consiglio che i bianconeri sperano resti inascoltato.