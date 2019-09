L'operazione della polizia contro la pirateria sembrava aver messo un punto quasi definitivo sulla fama della popolare piattaforma Xstream Codes, che per 12 euro al mese consente di accedere a tutte le tv a pagamento. 700mila utenti registrati e 5 milioni di potenziali clienti. E invece le tv pirata continuano. Una tregua durata poco, perché dal 22 settembre tutto è ricominciato da dove era stato abbandonato. Lo scrive Il Mattino, che spiega come sia bastato mandare via Whatsapp un nuovo codice agli affezionati telespettatori per far ripartire l'illegalità.