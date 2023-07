Gerard, ex difensore del Barcellona, ha parlato a Sky Sport, svelando un retroscena di mercato sulla Juve: "Quando ero al Manchester United, ho avuto una proposta per andare alla Juventus, ma alla fine ho scelto il Barcellona, il club della mia vita. Ho giocato nell'era più vincente della storia del Barcellona e da lì non ho mai voluto cambiare club.. Il calcio italiano mi è sempre piaciuto molto, è simile a quello spagnolo. C'è la stessa passione, mi sarebbe piaciuto provare a giocare in Italia".