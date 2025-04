Piqué ricorda Inter-Barcellona: 'Milito segnò in fuorigioco, al ritorno annullato un goal regolare'

AFP via Getty Images

Piquè ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport prima della semifinale di Champions tra Barcellona ed Inter. L'ex difensore blaugrana si è soffermato non solo sulla sfida attuale ma ha anche ricordato quanto successo nel 2010, quando furono i nerazzurri a qualificarsi in finale ma non senza polemiche."Credo che il Barcellona sia leggermente favorito, l'Inter viene da un momento un po' così, mentre il Barça è reduce dalla vittoria in Coppa del Re contro il Real Madrid giocando un ottimo calcio. Vedremo una grande partita, sperando che possa vincere il Barcellona"

"Fu una semifinale un po' complicata, mi ricordo che dovemmo andare a Milano col pullman a causa del vulcano. A Milano perdemmo 3-1 però con un gol di Diego Milito segnato abbastanza chiaramente in fuorigioco, mentre al ritorno ci annullarono una rete all'ultimo minuto, quello di Bojan, che credo fosse regolare: fosse stata convalidato saremmo passati noi".