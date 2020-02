In seguito alla gara di Coppa del Re tra Barcellona e Bilbao, vinta dai baschi per 1-0, Gerard Piquè ha lasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Marca: “Dobbiamo continuare a lavorare, evitando di gettarci le cose in faccia da adesso fino alla fine della stagione, perché non aiuta. Dobbiamo di nuovo concentrarci sul nostro stile di gioco, in questo club siamo stati abituati a vincere e dobbiamo tornare su quella linea”. Su Messi e Abidal: “Entrambi sanno cosa hanno fatto di giusto e di sbagliato. Lo spogliatoio è completamente unito, ma non è il momento di lavare tutti i panni sporchi”.