Gerard Piquè, difensore e bandiera del Barcellona, ha parlato a L'Equipe anche del presente e futuro di Neymar, accostato anche alla Juventus sul mercato. Queste le sue dichiarazioni: "La prima cosa che penso riguardo a ciò è che non ha senso che il mercato chiuda dopo la terza giornata di campionato. Alla fine tutte queste voci inutili, perchè Neymar è rimasto a Parigi, sono sicuro che avranno un impatto sul gruppo. Non ci siamo potuti concentrare al meglio su quello che è il nostro obiettivo principale, vincere le partite. Neymar è un grande giocatore e penso continuerà a fare bene al PSG. In futuro vedremo, quello che so è che quando era a Barcellona era felice".