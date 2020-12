Gerard Pique, difensore del Barcellona, ha parlato a Sky Sport a margine dei Globe Soccer Awards: "Tra Messi e Ronaldo è stata una rivalità durata più di 10 anni. Molto bene per il calcio, speriamo possano competere per tanti anni. Leo come Cristiano sono i migliori del secolo, Leo per me è il migliore della storia. Tanta qualità, tanto talento, più tempo stanno in campo e meglio è per tutti. Paura che Messi lasci Barcellona? Credo sia una decisione che deve prendere con le sensazioni che ha durante l'anno. Sappiamo quanto sia importante come giocatore, abbiamo un buon rapporto con lui. Sarebbe dura se se ne andasse. Speriamo rimanga, ma è una decisione che deve prendere lui".