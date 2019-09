Gerard Piqué, difensore del Barcellona, ha parlato a El Larguero confermando le ultime indiscrezioni sul futuro di Messi e quella clausola secondo cui il numero 10 può lasciare il Barcellona alla fine di ogni anno, gratis. Le sue parole: "So che Leo può partire gratis alla fine di ogni stagione. Ma sappiamo tutti l'impegno che ha con il Barça e non mi preoccupa affatto. Ha guadagnato il diritto di poter scegliere cosa fare del suo futuro dopo tutto quello che ha dato al club".



NEYMAR - “Si è creata una soap opera, ora bisogna girare la pagina. Il mercato che dura fino alla terza giornata de La Liga non ha senso. Forse il mercato dura fino a quando il terzo giorno della Lega non ha senso".