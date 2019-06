Sette gol e quattro assist in cinquantacinque presenze. I numeri, di per sé, raccontano l'unicità dell'ultima stagione ed il valore di Matthjis De Ligt. Un difensore centrale incredibilmente completo, dotato di tutti i colpi necessari per essere considerato un top player e, in prospettiva, un campione. Sa proteggere l'area e sa andare in rete, è valido nel gioco aereo e sa dare del tu al pallone. Doti che giustificano l'asta selvaggia in cui i top club europei si stanno sfidando. La Juventus è in pole position, ma dall'Inghilterra è arrivata la notizia di un clamoroso ritorno di fiamma da parte del Barcellona. I Blaugrana vorrebbero ritentare un'ultima volta a convincere il giocatore a firmare per loro.



SOMIGLIANZE – Prestando attenzione alla cronologia degli eventi, si nota una somiglianza tra l'assalto della Juve ed il recente arrembaggio del Barça. Infatti, i bianconeri hanno iniziato a scalare la montagna rappresentata dalle numerose concorrenti grazie alle parole di Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese ha lasciato il segno, invitando De Ligt a prendere parte al suo progetto di rivalsa in Europa. La stessa strategia sembra essere stata utilizzata dal Barcellona: prima l'incontro con l'olandese attraverso Gerard Pique alle Bahamas e poi il tentativo disperato di ricucire lo strappo. DIVERGENZE – In Inghilterra, le fonti danno una certa fiducia a questo tentativo. Il Barcellona, infatti, potrebbe ancora scompaginare i piani bianconeri potendo anche contare sull'ottimo rapporto tra De Ligt e De Jong, il nuovo arrivato tra i catalani. Ma dalla Spagna arrivano notizie totalmente opposte: la Juve è in netto vantaggio e la controffensiva del Barça probabilmente è arrivata troppo tardi. Sicuramente, i bianconeri hanno in mano il pallino del gioco. Ora non resta che attendere e vedere se anche gli ultimi tasselli andranno ad incastrarsi al posto giusto.