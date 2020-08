Barcellona umiliato dal Bayern Monaco, al termine del match il difensore Gerard Piqué non usa mezzi termini: "Non so se è la fine di un ciclo, non so come catalogarlo. So che abbiamo toccato il fondo. Potevamo fare un cambio in tutti gli aspetti, non solo i giocatori. Siamo arrivati a un punto nel quale non stiamo facendo un cammino preciso e i risultati lo dimostrano. Lo si vede da qualche anno, indipendentemente da giocatori e allenatori, in Europa non riusciamo a competere e anche nella Liga facciamo fatica. E' la dura verità, si è visto in campo. La prestazione di oggi è inaccettabile per il Barça".



Poi altre bordate dirette al presidente Bartomeu e alla dirigenza: "Partita orribile, una sensazione terribile. Vergogna è la parola da usare. Non puoi competere in questo modo, non è la prima o la seconda o la terza volta. Spero che sia d'aiuto. È molto difficile. Deve far riflettere tutti. La società ha bisogno di cambiamenti e non parlo dell'allenatore o dei giocatori, non voglio segnalare nessuno. Penso che il club abbia bisogno di cambiamenti di ogni tipo. Nessuno è essenziale. Sono il primo a offrirmi volontario per andarmene, per lasciare, perché penso che ora abbiamo toccato il fondo. Penso che tutti dobbiamo guardare e riflettere internamente ciò che è meglio per il club, per il Barça, ciò che è importante