Stasera la Lazio affronterà il Cagliari nel posticipo della 16a giornata, sfida tra le sorprese della stagione. La squadra di Simone Inzaghi è terza dietro a Juve e Inter, e la parola scudetto fa sognare i tifosi bianconcelesti. A parlare del momento della squadra, è il fratello di Simone, Pippo Inzaghi, oggi sulla panchina del Benevento: "Non so se sia il Ferguson della Lazio, ma sicuramente sta facendo qualcosa di straordinario. La Lazio è casa sua e lì sta bene, devo fargli i complimenti - sono le parole riportate dal Corriere dello Sport - La partita contro il Cagliari sarà molto difficile, ma credo che i biancocelesti hanno tutto per dire la loro. Inter e Juve sono di un altro livello, ma penso che se Simone dovesse riuscire a entrare in Champions farebbe bene". Sulla corsa scudetto: "E' una bella sfida.L'Inter combatte ma la Juve resta favorita, e se mio fratello dovesse fare risultato stasera...".