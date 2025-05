AFP via Getty Images

Pippo Inzaghi sulla Juventus: 'Erano partiti con un progetto, poi si sono fermati'

25 minuti fa



Le parole di Filippo Inzaghi a La Stampa:



JUVE E MILAN - "Non lo so, da fuori non si può giudicare. Sono tifoso milanista, lo sanno tutti: proviamo a guardare avanti, la prossima dovrà essere la stagione rossonera".



JUVENTUS - "Erano partiti con un progetto diverso, si sono fermati. Tudor è un bravissimo ragazzo, dentro e fuori dal campo: lo sentivamo come uno di noi. Da tecnico trasmette una grande energia con le sue idee: non è mai facile subentrare in corsa".



MODELLI - "Abbiamo trascorso ore e ore a studiare il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso: la squadra che non perdeva mai, che segnava tanto, ma che faceva anche una buona fase difensiva. La mia stella come tecnico però è Ancelotti. Se lavori con un allenatore come Carlo, te lo porti dietro sempre".