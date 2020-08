1









Il tecnico del Benevento Simone Inzaghi parla a Sky Sport a tutto tondo, dal mercato della sua squadra neopromossa in A all'amico Andrea Pirlo: "Gli avevo scritto un messaggio quando è andato all’Under 23. Sarà dura ma iniziare da una società così forte, da una squadra così grande, è un vantaggio. Andrea è intelligente e saprà il fatto suo. Perché in tanti dal 2006? Perché c’era un grande gruppo e c’è voglia di trasportare la nostra esperienza, la nostra voglia e la nostra serietà".



SU MANDZUKIC - "Conosco le ambizioni del presidente, la mia e quella del direttore Foggia. Dobbiamo prendere giocatori funzionali alla nostra realtà. Poi se prendiamo giocatori che vengono a fare la differenza li accettiamo volentieri, altrimenti andiamo avanti con un gruppo che ha fatto dei record che non si vedevano da 30-40 anni in B".



MILAN - ​"Abbiamo visto tutti quello che Ibra ha dato al Milan. Mi auguro possa restare in rossonero e possa iniziare la stagione visto che l’anno scorso è arrivato e gennaio e iniziare a stagione in corso non è mai facile. Spero possa essere agli ordini di Stefano Pioli già dall’inizio perché Zlatan può dare ancora tanto".