Ecco le dichiarazioni di Pippo Inzaghi, allenatore del Benevento, ai microfoni di Sky Sport: "Benevento-Napoli mi metterà di fronto a Gattuso? Ormai ci siamo abituati, capita di incontrare tanti compagni. Contro Rino è già successo in Serie A. Sta facendo grandi cose, non è un caso che lo scorso anno abbia vinto la Coppa Italia. Ora ricordiamo l’Atalanta, ma ha dato sei gol anche al Genoa. Il Napoli è una squadra straordinaria che può ambire allo scudetto. Per la cura dei dettagli si poteva pensare che io, lui, Simone e Pirlo saremmo diventati allenatori".