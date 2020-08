Stamattina vi abbiamo già dato notizia del 47esimo compleanno di Filippo Inzaghi, grande bomber del calcio italiano che per quattro anni segnò gol a ripetizione con la maglia della Juventus. Oggi la Juve ha voluto fare gli auguri a SuperPippo con un apposito post su Twitter. In bianconero Inzaghi ha vinto anche uno scudetto, nella stagione 1997-98. Oggi, come sappiamo, fa l'allenatore e ha appena conseguito una promozione in grande stile con il Benevento, dominatore della Serie B, quindi lo rivedremo affrontare la Juve da tecnico in A.