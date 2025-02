Pippo Inzaghi convoca Louis Thomas Buffon, figlio di Gigi

Notizia importante in casa: nella lista dei convocati presentata da Filippoper la sfida tra, valida per la 26ª giornata del campionato di Serie B, figura per la prima volta. Il giovane classe 2007, figlio del leggendario portiere dellae della Nazionale italiana, si appresta così a vivere un'esperienza significativa con la prima squadra., che ricopre il ruolo di ala sinistra, si è messo in evidenza nel campionato di Primavera 2, collezionando. Le sue prestazioni hanno attirato l'attenzione dello staff tecnico, che ha deciso di concedergli un'opportunità con la squadra maggiore.

Questa convocazione rappresenta un'importante tappa di crescita per il giovane Buffon, che potrà respirare l'atmosfera del calcio professionistico e confrontarsi con giocatori esperti. Sebbene non sia certa una sua presenza in campo, il semplice fatto di essere stato selezionato indica la fiducia che la società ripone in lui.Il nome Buffon è indissolubilmente legato alla storia del calcio italiano e questa chiamata suscita inevitabilmente curiosità tra tifosi e addetti ai lavori. Sarà interessante seguire l'evoluzione del giovane talento e capire se riuscirà a ripercorrere le orme del padre, sebbene in un ruolo diverso. Per ora, questa convocazione è già un passo significativo nella sua carriera.