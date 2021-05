Anche Pippo Baudo ha parlato dagli studi di Tiki Taka, tornando su Juve-Inter: "Il Catania è stato retrocesso addirittura. Se la Juventus va in Champions il merito è anche di Calvarese e poi dell'allenatore Pirlo e di Ronaldo senz'altro. La Juventus non ha fatto un grande campionato. Se merita più la Juventus o il Milan di andare in Champions? Parlando da tifoso, merita la Juventus, parlando da sportivo mi sta simpatico l'allenatore del Milan. Il Milan ha fatto un finale di campionato molto bene, poi domenica ha avuto questa impasse, ha pareggiato in casa col Cagliari che era anche salvo, e si è bruciato il passaggio alla Champions. Se vorrei ancora Pirlo alla Juventus? Non voglio parlare male delle persone perché mi dispiace, ma indubbiamente Pirlo non ha dato una grande prova di sé, perché era molto nuovo, era immaturo per gestire e allenare una squadra di Serie A come la Juventus, quindi Pirlo è andato a tentoni, un po' cambiava formazione, un po' cambiava impostazione, un po' cambiava schema. Insomma, Andrea Pirlo non è stato un grande successo per la Juve. Agnelli? Andrea Agnelli ce l'ha messa tutta però ha confuso le cose, poi ha fatto questo tentativo di fare la Superlega, ha perso la testa anche lui, non è stato molto ordinato".