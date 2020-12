Durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Sampdoria, il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato del suo rapporto con Ranieri: “Sono amici prima e dopo la partita, durante la gara avversari. Ho molto stima per Ranieri, che è stato importante per la mia crescita professionale. Lui è stato l’allenatore che mi ha dato concetti chiari. Lo stimo tanto e ho tifato per lui quando allenava il Leicester City. Ha dimostrato il suo valore. Con Candreva abbiamo vissuto un anno incredibile alla Lazio. E’ un giocatore di buonissima qualità che dobbiamo tenere in grande considerazione”.



SUL MILAN COME IL LEICESTER - “Credo che il Leicester sia una situazione quasi impossibile da ripetere, anche se da noi è già successo al Verona e alla Sampdoria. Siamo solo all’inizio di campionato e quindi pensiamo alla partita di domani e pensiamo di affrontarla nel modo migliore possibile”.