Dopo il secondo passo falso consecutivo maturato con il pareggio per 0-0 sul campo del Torino, l'allenatore del Milan Stefano Pioli ha voluto analizzare quello che sarà il rush finale di stagione per questa lotta Scudetto.



'Può ancora succedere di tutto, fino alle ultime due giornate ci sarà molto equilibrio. Ci sarà da stare sul pezzo e lo stiamo facendo. L'arbitraggio? Non parlerò mai più degli arbitri'.