L'allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha rilasciato delle dichiarazioni al termine di un evento organizzato da Milan Camp, dove ha parlato anche del suo passato, rivelando come fosse stato fondamentale il Parma per il suo percorso di vita, così come per il suo approdo alla Juve.



'Parma resta nel mio cuore, sono cresciuto qui, da ragazzo sono diventato uomo. Sono andato alla Juventus grazie al Parma, devo solo ringraziare il Parma per l'esperienza da calciatore. Per quella da allenatore rimane un po' di rammarico'.