“La guarderò sicuramente, ma molto distaccato perché conta ciò che facciamo noi domani e non più così tanto ciò che fanno gli altri. La squadra può essere influenzata dai risultati di oggi? No, non deve. Ciò che conta è cercare di vincere la nostra gara e sappiamo come farlo”. Così Pioli in conferenza stampa, alla vigilia di Milan-Bologna.