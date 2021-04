Stefano Pioli, a Sky Sport, ha parlato del futuro di Donnarumma, consigliandogli per il futuro: "Che consiglio gli darei da papà? Gigio è molto più giovane dei miei figli, sono già nonno. Gli consiglierei di rimanere al Milan perché è un top club in tutto e per tutto, stiamo costruendo qualcosa, sono dei combattenti non ancora vincenti. Gli consiglio di rimanere con noi”.