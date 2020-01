Allegri, al Corriere della Sera, aveva detto del ruolo dell'allenatore: "Finalmente si è scoperto il vero ruolo dell'allenatore. Non esistono schemi o intelligenze artificiali, quello che conta è l'occhio del tecnico. Non serve troppa tecnologia per capire le cose, ma c'è bisogno di un bravo allenatore. Oggi, invece, girando anche per i campi dilettantistici, vedo allenatori che parlano con frasi fatte. E questo mi spaventa". Pioli, allo stesso quotidiano, ha risposto: "Sono completamente d’accordo a metà con Allegri. È vero che il grande allenatore è quello che sa leggere la partita, che riesce a intervenire con i cambi o le direttive giuste, e che i giocatori di qualità sono quelli che fanno vincere, ma penso che la preparazione alla partita, a livello tecnico-tattico e motivazionale, sia altrettanto importante".