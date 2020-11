Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato al quotidiano francese L'Equipe: "Obiettivo scudetto? La penserei come voi se fossimo alla 32a giornata, ma mancano ancora 32 partite alla fine e la Serie A è un torneo estremamente competitivo. Il nostro vero obiettivo è ritornare in Champions League. La nostra tradizione in questa competizione ci accompagna, ma con la proprietà attuale si vuole soprattutto costruire un progetto ambizioso per il futuro e riportare il Milan ai livelli più alti".



IBRA - "Non si possono avere problemi con calciatori di questo spessore. So che spesso interviene in maniera autoritaria nei confronti dei suoi compagni, ma lo fa per il bene della squadra e per questo sono disposto a farmi da parte e lasciarlo fare. E' facile lavorare con lui, ha una dedizione totale dentro e fuori dal campo".