Stefano Pioli, dopo il pareggio del Milan contro il Napoli, parla del campionato e delle rivali: "Scudetto straordinario? Sì, perché vincere in Italia è complicato e perché sarebbe il secondo in tre anni. Inter, Juve e Napoli sono fortissime, ma noi siamo vicine a quel livello lì o di quel livello lì. Per vincere ci vuole qualità, disciplina".