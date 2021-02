Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Crotone, occasione in cui ha anche parlato della lotta allo scudetto: "La mia unica preoccupazione è mantenere alto il livello di concentrazione della squadra. Possiamo e dobbiamo migliorare il nostro livello tecnico/tattico. Tutte le prime sette hanno la possibilità di vincere lo scudetto ed arrivare in Champions, sono tutte avversarie da temere tantissimo. Non vorremmo far parte delle tre deluse, tutte e sette sono forti. Saranno determinanti le ultime 5/6 gare del campionato".