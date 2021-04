Stefano Pioli ha presentato in conferenza stampa la partita contro il Parma di domani pomeriggio.



PARMA: "Conta esclusivamente la partita di domani. Non mi piace il concetto del 'mancano 9 partite'. Conta la partita di domani che andrà affrontata al massimo delle nostre possibilità e meglio di quella con la Sampdoria. Sarà un avversario difficile, che gioca velocemente e con qualità".



RINNOVO DI DONNARUMMA: "Io vedo i miei giocatori molto sereni e concentrati. Sono a conoscenze delle trattative in corso con la società. Vi posso assicurare che qui stiamo pensando a concludere la stagione nel migliore dei modi e di portare il Milan in Champions. Non siamo ancora vincenti, ma stiamo dimostrando di poterlo essere".



SCUDETTO: "L'avete solamente detto voi, noi siamo concentrati sul campo. Poi le parole se le portano il vento".