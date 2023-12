L'allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa, dove ha parlato anche della lotta scudetto.'Mancano ancora troppe partite per fare delle classifiche definitive, ma è chiaro che non possa mancare la continuità dei risultati ed è quello che stiamo cercando, è il nostro grande obiettivo. Domani un'altra grande opportunità. Obiettivo minimo arrivare fra le prime quattro, ma noi vogliamo fare qualcosa di più'.