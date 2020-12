Stefano Pioli è stato intervistato da Sky Sport nel postpartita della Samp: "Gli ho detto che siamo una squadra vera. La qualità migliore di questo gruppo è che sfrutta tutte le situazioni, anche quelle negative, per dimostrare il loro valore. E' la prima volta che giochiamo senza Kjaer, Bennacer e Ibra, sono tre giocatori molto importanti. Gli ho fatto i complimenti, vogliamo vincere tutte le partite, sappiamo che non sarà possibile, ma dobbiamo avere entusiasmo per affrontare ogni singola gara".



SCUDETTO - "Le squadre forti stanno arrivando, sono lì. Noi stiamo facendo un percorso eccezionale. L'Inter, la Juve e il Napoli sono le squadre più attrezzate. Come si fa a non pensare che la Juve sia ancora la favorita dopo nove scudetti di fila. Poi c'è l'Inter, che dopo il secondo posto dell'anno scorso hanno investito su Hakimi e Vidal. Così come il Napoli. Non dobbiamo pensare a questo, continuare a lavorare così e continuare a crescere".