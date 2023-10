Alla vigilia di Napoli-Milan, Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa ed è tornato anche sulla sconfitta contro la Juve: Momento negativo? C’è la voglia di cambiarlo, abbiamo perso due scontri diretti, dobbiamo dimostrare sul campo di voler essere una squadra sul pezzo e costante per 95".La prossima partita è sempre una chance, devi vivere il presente e domani è la partita più importante, domani abbiamo l’occasione di dimostrare che squadra siamo. Sono stati giorni di confronto come sempre per migliorare le situazioni che ci hanno messo in difficoltà"."Fa parte del nostro modo di giocare, non ci snatureremo. Lavoriamo con una proprietà ambiziosa e ha fatto sì di costruire una squadra competitiva per vincere, quindi io nostro obiettivo è vincere lo scudetto".