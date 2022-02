L'allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha rilasciato delle dichiarazioni durante la conferenza stampa dove ha parlato anche della sfida scudetto che, dopo i risultati maturati in questo ultimo turno hanno alimentato ulteriormente i sogni di vittoria dei tifosi juventini.



'La stagione è stata difficile per tutte le squadre, i momenti ottimali e meno ottimali si alternano. Il campionato è molto equilibrato, Milan e Inter sono tra le squadre molto forti. Domani non ci sono pronostici perché è un derby; come sempre, chi riuscirà a vincere più duelli individuali avrà più possibilità di vittoria'.