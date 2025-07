Pioli risponde ad Allegri: 'Me lo sono segnato'

Le parole di Stefano Pioli in conferenza stampa:SFIDE - "Non voglio lanciare guanti di sfida contro gli allenatori. Noi dobbiamo avere il fuoco dentro per affrontare tutti. Potevo continuare ad essere uno dei più pagati al mondo, ma io cercavo qualcosa di diverso. Allegri non ci ha messo fra le candidate alla Champions, e io me lo sono già scritto sulla lavagna."CR7 - "Un onore allenarlo. Non so se è il più forte nella storia ma è molto più di un campione. Non avete idea di cosa c'è dentro e fuori al mondo di Cristiano. Non l'ho allenato, ho condiviso con lui la gestione. Parliamo di un professionista incredibile, uno che è ossessionato dal gol e dalle prestazioni. Lui prepara tutto minuziosamente per stare bene la partita successiva. Noi dobbiamo avere la stessa sua determinazione.

COMUZZO - Giocatore forte e ci faccio affidamento. Giovane, ma ha struttura e personalità. Ho chiesto alla società di non avere troppi giocatori, perché non fa bene. Non si possono avere 30 giocatori e tenerne 10 quando facciamo 11 contro 11. Il nostro compito più difficile è motivare chi non gioca, se siamo troppi diventa ancora più difficile."