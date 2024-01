PIOLI RISPONDE AD ALLEGRI

Intervenuto in conferenza stampa l'allenatore del Milan Stefanoha risposto a Massimilianoed alla frase ormai diventata celebre: "È come il gioco di guardie e ladri. I ladri scappano e le guardie rincorrono". Queste le parole di Pioli a riguardo:"A me piaceva giocare a nascondino e poi fare tana libera tutti".