Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla viglia del big match contro il Napoli, occasione in cui si è soffermato sul rinvio della gara tra Juventus e partenopei: "Rinvio Juve-Napoli? Noi speriamo di andare avanti più possibile in Europa League e giocare ogni tre/quattro giorni, puntiamo ad andare avanti fino alla fine. Su quello che fanno gli altri è meglio che commentiate voi".