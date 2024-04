Le parole di Stefanoin conferenza stampa:- "Credo sia stato un errore non sottolineare il cammino dell'anno scorso in Champions, non so da cosa sia dipeso. Se abbiamo sbagliato noi, io, a comunicare. Però il fatto che lo Scudetto vada all'Inter, che ci abbia eliminato l'Inter... Fa la differenza per tutto il nostro ambiente. Fino a qualche anno fa quando il Milan arrivava secondo e vinceva la Juve, il Milan aveva fatto ciò che doveva. Ora sono i nostri rivali ad aver vinto e i nostri errori vengono rimarcati. Dobbiamo avere spalle larghe e dobbiamo migliorare a fare tutto, ciò che l'Inter fa".