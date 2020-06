Stefano Pioli parla subito dopo Juve-Milan.



RECRIMINARE - "Sì, mi spiace dirlo, ma è chiaro che nel doppio punteggio pesa il rigore dell'andata. Poi è chiaro che abbiamo subito troppo la pressione iniziale della Juve. Ci hanno messo in difficoltà, poi ingenuità per l'inferiorità numerica. Poi grandissima partita, abbiamo avuto anche 2-3 palloni che potevano permetterci di andare in vantaggio e sperare nel passaggio. Era un obiettivo, ora l'Europa attraverso il campionato".



MERITO - "Dico che i risultati sono chiari, sono due pareggi. La differenza è stata sottile, non abbiamo giocato peggio della Juve. Subire il gol in casa ci costringeva a farne uno qui. Difeso bene, ma è anche vero che può essere più facile quando ti abbassi tanto. La linea e i due centrali difensivi hanno fatto una partita eccezionale. Ci deve insegnare che possiamo essere solidi, compatti. Tante partite difficili, ma abbiamo obiettivo da conquistare. Avevamo voglia di andare a Roma, a giocare la finale. Recupereremo giocatori importanti".



CONTINUITA' - "Serve più continuità di rendimento, grandi partite ma non abbiamo portato a casa risultati che meritavamo. Questo ci deve dare più attenzione e più compattezza nella gara. Abbiamo qualità per finire bene, ma ci sono avversari di tutto rispetto".