Dopo la sconfitta in Champions League contro il Chelsea, l'li, pensa già alla sfida contro lan Serie A. Queste le sue parole al termine della sfida europea ai microfoni di Sky Sport: "Le sconfitte ci devono aiutare a crescere e trovare determinazione. Contro la Juve abbiamo una grande occasione per dimostrare che squadra siamo". La partita è in programma sabato alle ore 18 a San Siro e i rossoneri arriveranno alla sfida con diverse assenze, mentre sarà disponibile Theo Hernandez.