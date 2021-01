Stefano Pioli, a Sky Sport, parla di Milan-Juve.



SCONFITTA - "Credo che sia figlia della bravura dei nostri avversari a tornare in vantaggio. Partita equilibrata, la Juve ha fatto meglio di noi, altrettanti momenti in cui abbiamo fatto meglio noi. Abbiamo fatto ciò che dovevamo fare. Tirando in porta, lasciando occasioni. Poi il 2-1 ha indirizzato la partita ed è stato difficile riprenderla. Ha fatto male, eccome. Era l'occasione per continuare a fare bene. Poi valuteremo situazioni difensive, ma la squadra ha interpretato bene la partita. Non siamo riusciti a sfruttare recupero alto, su loro errori e nostra pressione. Bravo il loro portiere, tante situazioni che ci potevano dare ragione. L'inerzia del secondo gol ha poi cambiato la partita".



7 ASSENZE - "Tante e lo sarebbero state per tutti. Volevamo essere pericolosi e ci siamo riusciti. Il secondo gol, quando la gara era equilibrata e stavamo tenendo bene il campo, ha poi cambiato la situazione".



CONSAPEVOLEZZA - "Più consapevolezza? Sono d'accordo. La squadra poteva spaventarsi della situazione, abbiamo perso due giocatori. Risposte ottime. Ma non avevamo dubbi, perché abbiamo certi valori, abbiamo tenuto bene il campo. Potevamo subire dalla Juventus, nove scudetti e grandi individualità. Tenuto testa con forza e convinzione. Se andiamo ad analizzare i gol, ci hanno penalizzato".



AI RAGAZZI - "Chiaramente i ragazzi erano delusi, teste basse ed è giusto così. E' giusto anche assaporare il brutto sentimento della sconfitta. Era tanto che non sentivamo queste sensazioni, ho cercato una pacca sulla spalla, se lo meritavano. Quando giocano così, dando il massimo, siamo senza rimpianti. Analizzeremo le partite e lo faremo anche domani per capire situazioni migliori. Ho detto: testa alta, la partita l'abbiamo fatta e dobbiamo dimostrare di essere una squadra forte. Leao? Deve crescere, ma sta crescendo tanto. Ha tenuto in ansia la difesa avversaria, ma nella cattiveria verso la porta può fare passi in avanti, ma li farà e li sta facendo. Sta lavorando anche per la squadra come non aveva mai fatto e questo è un segno della sua crescita, della disponibilità a lavorare. Continuerà a crescere".



MILAN BELLO - "Sono convinto che dobbiamo essere ambiziosi, continuare a giocare con grande ambizione perché abbiamo valore. Mi auguro di ritornare ad avere più scelte, di avere giocatori che stanno mancando. Aver mantenuto un certo livello senza certi giocatori ci deve dare grande fiducia al di là della sconfitta. Calhanoglu credo abbia dimostrato di essere un giocatore di livello. Dobbiamo andare in velocità e credo che un giocatore della sua capacità balistica deve cercare la conclusione. Se tira qualche volta in più, può farlo".



IBRA - "Sta meglio, la prossima è solo tra tre giorni. Vediamo. Se non è questa, è la prossima? All'altra partita, a Cagliari, di lunedì, credo che sarà in campo. E mi auguro di ritrovare più giocatori. Per sabato valutiamo".