Stefano Pioli si gode il suo Milan capolista dopo il successo sul Benevento, in attesa della scontro diretto contro la Juventus di mercoledì sera. Ecco a tal proposito le parole dell'allenatore rossonero a Sky Sport: "Sarà una bella partita tra due squadre in forma. Juventus, Inter e Napoli sono le più forti del campionato: noi dobbiamo continuare così, adesso ci prepareremo bene alla sfida contro i bianconeri ma non sarà una gara decisiva, né un passaggio di consegne. Loro hanno vinto nove scudetti e hanno giocatori di gran talento, anche se ora si ritrovano leggermente attardati in classifica. La nostra forza è sempre stata quella di guardare al prossimo impegno: ci sono alcune mancanze che stiamo coprendo bene con il lavoro di squadra, ci mancherà anche Tonali ma ce la giocheremo".