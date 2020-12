Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Sassuolo: ​“Noi sappiamo quello che stiamo facendo, qual è il nostro percorso. Da gennaio ad oggi prestazioni positive e risultati positivi. Abbiamo 15 punti in più rispetto l’anno scorso. Significa molto per la nostra crescita, per la nostra consapevolezza, per ciò che riusciamo a mettere in campo. Ora però la classifica è più corta, il campionato è più difficile ed equilibrato. C’era da aspettarselo con gli avversari forti che ci sono in questo campionato”.



INFORTUNIO DI IBRAHIMOVIC: "E' stata una giornata particolare. Eravamo convinti potesse recuperare per domani e potesse giocare per uno spezzone. Sono molto dispiaciuto per lui perché aveva tanta voglia di rientrare. Sono cose che succedono ma tornerà più forte di prima. Abbiamo alternative pronte a giocare". VICE-IBRA: "Io credo che se ci sarà la possibilità di migliorare questo organico lo faremo. Come lo crede la società"



CALHANOGLU: “Calha è un leader di questa squadra. A volte si può essere leader caratteriale o tecnico. Lui è un leader tecnico, giocatore intelligente che si sposa bene con qualsiasi compagno vicino. Abbiamo affrontato squadre che hanno chiuso gli spazi. Io lo vorrei spesso tenere più vicino agli attaccanti, tra le linee, però a volte ci sta che si abbassi per legare il gioco, migliorare il nostro fraseggio. E’ un giocatore per cui ho grandissima stima, sa leggere bene gli spazi. Si abbassa di più, ma è sempre presente in fase di finalizzazione. Ha le qualità per poter fare qualche gol in più”.