Rialzare subito la testa, questo l'obiettivo del Milan per la partita di domani sera a San Siro contro il Torino. Stefano Pioli, nella consueta conferenza stampa della vigilia a Milanello, presenta la sfida contro l'ex Giampaolo. Ecco un estratto delle sue parole, con focus sulla sfida persa con la Juventus: "L’abbiamo gestita come abbiamo gestito le vittorie. Abbiamo valutato e analizzando, capendo situazioni positive e negative. Non c’è stato bisogno di particolari interventi miei o di Maldini per sollevare il morale dei giocatori. Sanno che la strada e giusta e che abbiamo giocato una partita giusta. Sanno anche che dobbiamo pensare alla prossima partita. Sbavature? Abbiamo avuto due sbavature accentuate dalle qualità dei nostri avversari, il motore non si sta inceppando, le sbavature ci sono in tutte le partite. Lavoriamo per cercare di migliorare".