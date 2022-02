Stefano Pioli, allenatore del Milan e antagonista della Juve di Max Allegri in campionato, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa, alla vigilia del match di Coppa Italia in programma per domani sera. Queste le parole rilasciate dall'ex allenatore di Inter e Lazio.



'Del derby resta la soddisfazione di una partita importante ma siamo consapevoli di che il cammino è lunghissimo, 15 partite sono tantissime e che 45 punti sono tanti. Siamo allo stesso identico livello dell'anno scorso, ma ora conta solo la partita di domani perché come tutte le grandi squadre vogliamo arrivare in fondo a questa competizione'.