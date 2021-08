L'allenatore del Milanha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio in campionato contro la Sampdoria. Ecco le parole del tecnico del Milan, che si è soffermato anche sulla lotta Scudetto:- "Sono onorato di iniziare una nuova stagione col Milan e indossare questi colori. Sono sicuro di avere una squadra molto forte e contentissimo per il ritorno dei tifosi allo stadio: ci daranno sicuramente una grande carica".- "Ci sono molte squadre quest'anno che possono vincere lo scudetto, molti club hanno tanta qualità in rosa. L’Inter rimane la favorita perché ha vinto lo scorso anno, ma la Juve non si può dire che sia scarsa. Sarà un campionato molto complicato per tutti".