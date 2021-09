Stefano, in conferenza stampa, analizza il pari del suo Milan con la Juve."La squadra ha giocato per tutta la partita, ha sofferto l'inizio migliore della Juventus. Commesso l'ingenuità sul loro gol, poi loro hanno fatto partita adatta alle loro caratteristiche, difesa e contropiede. Nello sviluppo completo della partita la squadra ha fatto una grande gara e ha provato a vincerla fino alla fine"."Non dobbiamo limitarci allo spirito, ha anche qualità e lo sta dimostrando. Nelle difficoltà ti aiuta a giocare, ci provi ad essere squadra per 95 minuti. Sono tante le situazioni che possiamo sviluppare meglio, ci sono altre in cui sei già competitivo"."I progressi? Non ho dubbi che la mia squadra sia una squadra forte. Lo stiamo dimostrando, è un inizio positivo. A Liverpool, in mezzo a difficoltà e con avversario forte, hai dimostrato di essere forte. Al completo siamo forti, possiamo giocarcela con consapevolezza ogni partita, contro i più forti speravamo di vincere, ora siamo convinti di poter vincere. Le difficoltà ci saranno, le partite più difficile stanno arrivando adesso. Sapevo che la squadra avrebbe retto questi avversari, ora Venezia e Spezia dove dovremo dimostrare maturità e consapevolezza"."Il suo miglior momento? Ante è un ragazzo disponibilissimo. Abbina intensità, qualità, se mantiene quest'atteggiamento può fare questo tipo di partita, senza fare gol ma facendo questa gara con intensità. Con fame nei momenti difficili"."Kessie? Franck è stato attivo su Bentancur, ha costruito bene. Ha avuto un infortunio, estate particolare con le Olimpiadi. Gli manca qualcosa per essere al 100%"."Le pagelle le fate voi, i giudizi sui singoli li fate voi. Diaz sta crescendo, sta lavorando tanto. La prestazione di stasera è positiva, così come le altre"."Mancano 34 partite, c'è tempo per tutti per migliorare la propria classifica. Siamo soddisfatti della nostra prestazione, le prossime saranno impegnative".