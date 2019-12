Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, in una lunga intervista che ha toccato tutti i temi di questa prima esperienza sulla panchina rossonera. Ma non solo, infatti Pioli ha nominato due colleghi come i migliori italiani in circolazione: due tecnici che, come lo stesso Pioli, si sono seduti sulla panchina del Milan, ma anche su quella della Juventus. "Il miglior allenatore italiano? Dico Ancelotti e Allegri" ha risposto l'allenatore parmigiano.