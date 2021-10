Le parole di Stefano Pioli a Dazn: "E' importante vincere. Poi onestamente sul secondo gol c'era un fallo clamoroso, non capisco come non si faccia a fischiare. Ma non mi interessa, sono troppo soddisfatto dalla prestazione dei giocatori, contro un avversario che ci ha sempre creato difficoltà. Abbiamo dimostrato di poter giocare alla pari con una squadra al vertice da quattro anni"SCUDETTO - "Le parole di Tonali? Io credo che sia giustissimo cavalcare l'entusiasmo. Devono cavalcarlo, ma con questa volontà, questo spirito, questo rispetto per l'avversario. Trovo giusto che i miei giocatori pensino di essere migliori degli altri, bisogna dimostrarlo. E non vogliamo mollare la Champions, anche se sarà dura".