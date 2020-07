Stefano Pioli affronterà domani sera il Napoli al San Paolo, reduce dalla vittoria per 4-2 del suo Milan contro la Juventus. Al netto delle defaillances difensive di Bonucci e compagni, di certo non capita tutti i giorni di rifilare un poker ai bianconeri. E proprio con una considerazione in tal senso, il tecnico rossonero ha aperto la conferenza stampa odierna: "Quello dei gol segnati era il dato che ci vedeva più in difficoltà. Non erano mancate le occasioni create, ma era mancata la capacità di concretizzare. Il fatto di riuscirci con continuità nelle ultime partite ci ha dato grandi vantaggi. Si tratta di un dato molto significativo e importante che dovremo continuare a mantenere".



LEAO - "Rafa il talento ce l'ha senz'altro, ma va coltivato e allenato - ha aggiunto successivamente Pioli -, sono molto contento di quello che sta facendo, con un grande apporto alla squadra. Continuo a dire ai miei giocatori che non è importante il minutaggio in sé, ma la qualità che si garantisce in questi minuti. Continuando così si toglierà delle soddisfazioni, le potenzialità ci sono tutte e arriverà presto anche per lui il momento di giocare dall'inizio". E chissà che le soddisfazioni Leao in futuro non se le toglia con un'altra maglia...