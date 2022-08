In un'intervista concessa ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l'allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha rilasciato delle dichiarazioni anche su quella che sarà la lotta per lo scudetto.'Puoi comprare i migliori giocatori ma la differenza la fanno l’organizzazione, la voglia, lo spirito. L’anno scorso mi pareva strano non ci tenessero in grande considerazione, non l’ho sofferto ma l’ho sfruttato a nostro favore. Quest’anno ci concentreremo solo su di noi. John Elkann vede l’Inter più avanti? Rispetto il parere, ma i pronostici di oggi hanno poco valore'.