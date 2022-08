Nella conferenza stampa di oggi, l'allenatore del Milan Stefano Pioli è tornato a parlare anche della lotta scudetto.'Alla fine conta fare i punti, per me il campionato sarà così equilibrato che sarà difficile ripetere lo stesso punteggio dello scorso anno. Vero che alla prima giornata hanno vinto tutte, ma le cose cambieranno più avanti. Vincerà chi saprà giocare con intensità e qualità, gli scontri diretti comunque saranno fondamentali come lo scorso anno'.